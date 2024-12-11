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Держдеп схвалив контракт з обслуговування F-16 для України на понад $265 млн

Новини — Середа, 11 грудня 2024, 08:10 — Уляна Кричковська

Державний департамент США затвердив продаж Україні послуг з обслуговування багатоцільових винищувачів F-16 на загальну суму $266,4 млн.

Про це йдеться на сайті Агентства з питань співробітництва у сфері безпеки Міністерства оборони США, передає "Європейська правда".

Як зазначається у заяві, контракт передбачає забезпечення України необхідними послугами та обладнанням для підтримки експлуатації F-16.

Серед ключових позицій угоди:

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  • система планування місій JMPS;
  • пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);
  • програма вдосконалення компонентів двигунів (CIP);
  • запасні частини, витратні матеріали та аксесуари;
  • підтримка ремонту та повернення техніки;
  • програмне забезпечення для озброєння;
  • навчання персоналу та технічна підтримка;
  • покращення обороноздатності України.

Ця угода спрямована на посилення здатності України відповідати на поточні та майбутні загрози, зміцнюючи її повітряну оборону. 

У заяві акцентували, що відповідні заходи підтримують зовнішньополітичні цілі та національні інтереси США, які спрямовані на підвищення безпеки партнерів у Європі.

Виконання контракту покладено на Sabena (Бельгія), Lockheed Martin Aeronautics (США) та Pratt and Whitney (США). 

У заяві наголосили: реалізація угоди не потребуватиме присутності додаткових представників США в Україні, і не вплине на обороноздатність самих США.

Держдеп окремо підкреслив, що цей продаж не змінить базовий військовий баланс у регіоні, але суттєво покращить обороноздатність України, дозволяючи ефективніше протистояти загрозам.

Нещодавно президент Володимир Зеленський оголосив, що в Україну вже прибула друга партія винищувачів  F-16 з тих, які Україні передає Данія.

Напередодні міністерство фінансів США оголосило про виділення $20 млрд на користь України в межах ініціативи "Групи семи" щодо використання заморожених російських активів.

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