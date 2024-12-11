Держдеп схвалив контракт з обслуговування F-16 для України на понад $265 млн
Державний департамент США затвердив продаж Україні послуг з обслуговування багатоцільових винищувачів F-16 на загальну суму $266,4 млн.
Про це йдеться на сайті Агентства з питань співробітництва у сфері безпеки Міністерства оборони США, передає "Європейська правда".
Як зазначається у заяві, контракт передбачає забезпечення України необхідними послугами та обладнанням для підтримки експлуатації F-16.
Серед ключових позицій угоди:
- система планування місій JMPS;
- пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);
- програма вдосконалення компонентів двигунів (CIP);
- запасні частини, витратні матеріали та аксесуари;
- підтримка ремонту та повернення техніки;
- програмне забезпечення для озброєння;
- навчання персоналу та технічна підтримка;
- покращення обороноздатності України.
Ця угода спрямована на посилення здатності України відповідати на поточні та майбутні загрози, зміцнюючи її повітряну оборону.
У заяві акцентували, що відповідні заходи підтримують зовнішньополітичні цілі та національні інтереси США, які спрямовані на підвищення безпеки партнерів у Європі.
Виконання контракту покладено на Sabena (Бельгія), Lockheed Martin Aeronautics (США) та Pratt and Whitney (США).
У заяві наголосили: реалізація угоди не потребуватиме присутності додаткових представників США в Україні, і не вплине на обороноздатність самих США.
Держдеп окремо підкреслив, що цей продаж не змінить базовий військовий баланс у регіоні, але суттєво покращить обороноздатність України, дозволяючи ефективніше протистояти загрозам.
Нещодавно президент Володимир Зеленський оголосив, що в Україну вже прибула друга партія винищувачів F-16 з тих, які Україні передає Данія.
Напередодні міністерство фінансів США оголосило про виділення $20 млрд на користь України в межах ініціативи "Групи семи" щодо використання заморожених російських активів.