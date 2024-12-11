Держдеп схвалив контракт з обслуговування F-16 для України на понад $265 млн

Державний департамент США затвердив продаж Україні послуг з обслуговування багатоцільових винищувачів F-16 на загальну суму $266,4 млн.

Про це йдеться на сайті Агентства з питань співробітництва у сфері безпеки Міністерства оборони США, передає "Європейська правда".

Як зазначається у заяві, контракт передбачає забезпечення України необхідними послугами та обладнанням для підтримки експлуатації F-16.

Серед ключових позицій угоди:

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система планування місій JMPS;

пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);

програма вдосконалення компонентів двигунів (CIP);

запасні частини, витратні матеріали та аксесуари;

підтримка ремонту та повернення техніки;

програмне забезпечення для озброєння;

навчання персоналу та технічна підтримка;

покращення обороноздатності України.

Ця угода спрямована на посилення здатності України відповідати на поточні та майбутні загрози, зміцнюючи її повітряну оборону.

У заяві акцентували, що відповідні заходи підтримують зовнішньополітичні цілі та національні інтереси США, які спрямовані на підвищення безпеки партнерів у Європі.

Виконання контракту покладено на Sabena (Бельгія), Lockheed Martin Aeronautics (США) та Pratt and Whitney (США).

У заяві наголосили: реалізація угоди не потребуватиме присутності додаткових представників США в Україні, і не вплине на обороноздатність самих США.

Держдеп окремо підкреслив, що цей продаж не змінить базовий військовий баланс у регіоні, але суттєво покращить обороноздатність України, дозволяючи ефективніше протистояти загрозам.

Нещодавно президент Володимир Зеленський оголосив, що в Україну вже прибула друга партія винищувачів F-16 з тих, які Україні передає Данія.

Напередодні міністерство фінансів США оголосило про виділення $20 млрд на користь України в межах ініціативи "Групи семи" щодо використання заморожених російських активів.