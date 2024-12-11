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Госдеп одобрил контракт по обслуживанию F-16 для Украины на более чем $265 млн

Новости — Среда, 11 декабря 2024, 08:10 — Уляна Кричковская

Государственный департамент США утвердил продажу Украине услуг по обслуживанию многоцелевых истребителей F-16 на общую сумму $266,4 млн.

Об этом говорится на сайте Агентства по вопросам сотрудничества в сфере безопасности Министерства обороны США, передает "Европейская правда".

Как отмечается в заявлении, контракт предусматривает обеспечение Украины необходимыми услугами и оборудованием для поддержки эксплуатации F-16.

Среди ключевых позиций соглашения:

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  • система планирования миссий JMPS;
  • устройства загрузки ключей AN/PYQ-10 (SKL);
  • программа совершенствования компонентов двигателей (CIP);
  • запасные части, расходные материалы и аксессуары;
  • поддержка ремонта и возврата техники;
  • программное обеспечение для вооружения;
  • обучение персонала и техническая поддержка;
  • улучшение обороноспособности Украины.

Это соглашение направлено на усиление способности Украины отвечать на текущие и будущие угрозы, укрепляя ее воздушную оборону.

В заявлении акцентировали, что соответствующие меры поддерживают внешнеполитические цели и национальные интересы США, направленные на повышение безопасности партнеров в Европе.

Выполнение контракта возложено на Sabena (Бельгия), Lockheed Martin Aeronautics (США) и Pratt and Whitney (США).

В заявлении подчеркнули: реализация соглашения не потребует присутствия дополнительных представителей США в Украине, и не повлияет на обороноспособность самих США.

Госдеп отдельно подчеркнул, что эта продажа не изменит базовый военный баланс в регионе, но существенно улучшит обороноспособность Украины, позволяя эффективнее противостоять угрозам.

Недавно президент Владимир Зеленский объявил, что в Украину уже прибыла вторая партия истребителей F-16 из тех, которые Украине передает Дания.

Накануне министерство финансов США объявило о выделении $20 млрд в пользу Украины в рамках инициативы "Группы семи" по использованию замороженных российских активов.

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