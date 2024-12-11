У Фінляндії пілоти продовжують страйкувати

Асоціація пілотів Фінляндії (SLL) відхилила пропозицію державного посередника у трудовій суперечці з авіакомпанією Finnair, а відтак – продовжує страйк.

Про це повідомив мовник Yle із посиланням на заяву SLL, передає "Європейська правда".

Страйк пілотів продовжиться в п’ятницю, 13 грудня, а скасування рейсів розпочнеться вже в четвер, 12 грудня.

У понеділок, 9 грудня, пілоти вже страйкували, через що Finnair скасувала близько 300 рейсів.

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Також, як зазначається, з 12 грудня введено заборону на чергування, що може призвести до скасування окремих рейсів. Це означає, що пілоти не будуть доступні для чергування, тому якщо пілот захворіє, його не зможуть замінити.

Мовник додав, що переговори щодо нової колективної угоди тривають з серпня. Пілоти вимагають підвищення заробітної плати та покращення системи додаткового пенсійного забезпечення.

Нагадаємо, тисячі німецьких робітників нещодавно провели загальнонаціональні страйки з вимогою підвищення заробітної плати.

Також стало відомо, що автомобільний гігант Volkswagen може оголосити про закриття трьох заводів на батьківщині вперше за свою 87-річну історію, а також про масові звільнення і 10-відсоткові скорочення заробітної плати для працівників, які збережуть роботу.