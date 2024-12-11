В Финляндии пилоты продолжают страйковать

Ассоциация пилотов Финляндии (SLL) отклонила предложение государственного посредника в трудовом споре с авиакомпанией Finnair, а затем – продолжает забастовку.

Об этом сообщил вещатель Yle со ссылкой на заявление SLL, передает "Европейская правда".

Как отмечает вещатель, забастовка пилотов продолжится в пятницу, 13 декабря, а отмена рейсов начнется уже в четверг, 12 декабря.

В понедельник, 9 декабря, пилоты уже бастовали, из-за чего Finnair отменил около 300 рейсов.

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Также, как отмечается, с 12 декабря введен запрет на дежурство, что может привести к отмене отдельных рейсов. Это означает, что пилоты не будут доступны для дежурства, поэтому если пилот заболеет, его не смогут заменить.

Вещатель добавил, что переговоры по новому коллективному соглашению продолжаются с августа. Пилоты требуют повышения заработной платы и улучшения системы дополнительного пенсионного обеспечения.

Напомним, тысячи немецких рабочих недавно провели общенациональные забастовки с требованием повышения заработной платы.

Также стало известно, что автомобильный гигант Volkswagen может объявить о закрытии трех заводов на родине впервые за свою 87-летнюю историю, а также о массовых увольнениях и 10-процентных сокращениях заработной платы для работников, которые сохранят работу.