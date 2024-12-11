На протестах у Тбілісі затримали ще шістьох людей

У ніч проти середи, 11 грудня, поліція затримала у Тбілісі шістьох учасників проєвропейських протестів.

Про це повідомили у пресцентрі МВС Грузії Еху Кавказа, передає "Європейська правда".

Як передали журналістам, всіх шістьох людей затримали в адміністративному порядку.

Також, як зазначається, з 28 листопада до 11 грудня у Грузії затримали понад 400 учасників проєвропейських протестів, понад 30 людей було затримано за кримінальними звинуваченнями, їм загрожує кілька років позбавлення волі.

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Напередодні на мітингах у Тбілісі демонстранти повернули на новорічну "йолку" перед парламентом Грузії гасла та портрети демонстрантів, які постраждали під час протестів.

Також вони спалили символічну труну з фотографією засновника й почесного голови "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".