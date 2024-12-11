На протестах в Тбилиси задержали еще шесть человек

В ночь на среду, 11 декабря, полиция задержала в Тбилиси шестерых участников проевропейских протестов.

Об этом сообщили в пресс-центре МВД Грузии Эху Кавказа, передает "Европейская правда".

Как передали журналистам, всех шестерых человек задержали в административном порядке.

Также, как отмечается, с 28 ноября по 11 декабря в Грузии задержали более 400 участников проевропейских протестов, более 30 человек были задержаны по уголовным обвинениям, им грозит несколько лет лишения свободы.

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Накануне на митингах в Тбилиси демонстранты вернули на новогоднюю "елку " перед парламентом Грузии лозунги и портреты демонстрантов, пострадавших во время протестов.

Также они сожгли символический гроб с фотографией основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".