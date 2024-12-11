Глава дипломатії ЄС заявила, що Росія навчилася впливати на вибори

Нова очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що Росія навчилася впливати на вибори за допомогою нових технологій.

Про це вона розповіла на заході P28, організованому Politico, передає "Європейська правда".

Як зазначила Каллас, Росія навчилася впливати на вибори за допомогою нових технологій.

Зокрема вона це прокоментувала у контексті Румунії.

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"Я бачу приклади з Румунії, а також з інших країн, що росіяни дійсно зламали код того, як впливати на вибори", – зазначила вона.

Відповідаючи на питання про вплив нових технологій на демократію, Каллас сказала, що вона "дуже стурбована".

"Демократія заснована на довірі, і якщо ви більше не можете довіряти виборам, то як ви можете довіряти їх результатам?", – зауважила вона.

Каллас стверджує, що сьогоднішні методи визначення того, чи можна вважати вибори вільними і чесними, застаріли і не враховують нові технології, які використовуються для впливу на вибори.

"Я думаю, що ми повинні ставитися до них дуже серйозно", – підсумувала Каллас.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний Келін Джорджеску. Після того вже навіть почалося голосування у другому турі на закордонних дільницях.

Проте 6 грудня Конституційний суд після термінової наради анулював результати першого туру в контексті того, що отримав багато нових запитів з таким закликом.

У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.