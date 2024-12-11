Глава дипломатии ЕС заявила, что Россия научилась влиять на выборы

Новая глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас считает, что Россия научилась влиять на выборы с помощью новых технологий.

Об этом она рассказала на мероприятии P28, организованном Politico, передает "Европейская правда".

Как отметила Каллас, Россия научилась влиять на выборы с помощью новых технологий.

В частности она это прокомментировала в контексте Румынии.

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"Я вижу примеры из Румынии, а также из других стран, что россияне действительно сломали код того, как влиять на выборы", – отметила она.

Отвечая на вопрос о влиянии новых технологий на демократию, Каллас сказала, что она "очень обеспокоена".

"Демократия основана на доверии, и если вы больше не можете доверять выборам, то как вы можете доверять их результатам?", – заметила она.

Каллас утверждает, что сегодняшние методы определения того, можно ли считать выборы свободными и честными, устарели и не учитывают новые технологии, которые используются для влияния на выборы.

"Я думаю, что мы должны относиться к ним очень серьезно", – подытожила Каллас.

Напомним, Конституционный суд Румынии 2 декабря признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный Келин Джорджеску. После того уже даже началось голосование во втором туре на зарубежных участках.

Однако 6 декабря Конституционный суд после срочного совещания аннулировал результаты первого тура в контексте того, что получил много новых запросов с таким призывом.

В запросах ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.