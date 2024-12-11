Щонайменше шестеро мігрантів загинули, намагаючись дістатися Канарських островів Іспанії на нестабільних човнах із Західної Африки.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на службу з надзвичайних ситуацій країни та Червоний Хрест, передає "Європейська правда".

Як передає агентство, щонайменше шестеро мігрантів загинули, намагаючись дістатися Канарських островів Іспанії на нестабільних човнах із Західної Африки у середу, 11 грудня.

Надзвичайники зазначили, що п'ятеро з 65 мігрантів на борту човна, який вночі дістався крихітного острова Ель-Ієрро, були знайдені мертвими, а ще один мігрант був знайдений мертвим на одному з трьох інших суден, врятованих іспанською береговою охороною.

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За даними Червоного Хреста, цього року до Ель-Ієрро прибуло близько 20 тисяч нелегальних мігрантів. Це приблизно половина від загальної кількості понад 40 тисяч мігрантів, які досягли архіпелагу за цей період.

Нещодавно президент уряду Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив, що регіональна виконавча влада розглядає можливість подачі судового позову проти іспанської держави у зв'язку з тим, що Мадрид нібито відмовився від своїх зобов'язань спробувати вирішити серйозну міграційну кризу.

Своєю чергою іспанський уряд заявив, що працює над розробкою тимчасового "стратегічного плану" для пом'якшення гострої міграційної кризи на Канарських островах та в іспанському анклаві Сеута в Північній Африці.

На початку грудня Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило, що кількість мігрантів, що прибули на Канарські острови Іспанії із Західної Африки, сягнула річного рекорду у період з 1 січня по 30 листопада.