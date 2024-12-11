По меньшей мере шестеро мигрантов погибли, пытаясь добраться до Канарских островов Испании на нестабильных лодках из Западной Африки.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям страны и Красный Крест, передает "Европейская правда".

Как передает агентство, по меньшей мере шесть мигрантов погибли, пытаясь добраться до Канарских островов Испании на нестабильных лодках из Западной Африки в среду, 11 декабря.

Чрезвычайники отметили, что пятеро из 65 мигрантов на борту лодки, которая ночью добралась до крошечного острова Эль-Иерро, были найдены мертвыми, а еще один мигрант был найден мертвым на одном из трех других судов, спасенных испанской береговой охраной.

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По данным Красного Креста, в этом году в Эль-Иерро прибыло около 20 тысяч нелегальных мигрантов. Это примерно половина от общего количества более 40 тысяч мигрантов, которые достигли архипелага за этот период.

Недавно президент правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что региональная исполнительная власть рассматривает возможность подачи судебного иска против испанского государства в связи с тем, что Мадрид якобы отказался от своих обязательств попытаться решить серьезный миграционный кризис.

В свою очередь испанское правительство заявило, что работает над разработкой временного "стратегического плана " для смягчения острого миграционного кризиса на Канарских островах и в испанском анклаве Сеута в Северной Африке.

В начале декабря Министерство внутренних дел Испании сообщило, что количество мигрантов, прибывших на Канарские острова Испании из Западной Африки, достигло годового рекорда в период с 1 января по 30 ноября.