Уряд Молдови схвалив запровадження надзвичайного стану в енергетиці

Уряд Молдови на засіданні у середу, 11 грудня, схвалив запровадження надзвичайного стану в енергетичному секторі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Рішення про надзвичайний стан в енергетичному секторі Молдови пов’язане з ризиком припинення постачання російського газу.

Тепер його має схвалити парламент країни.

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Крім того, під час засідання уряд Молдови схвалив регламент і план дій з управління винятковими ситуаціями в енергетичному секторі, повідомляє Moldova 1.

В документах описуються ймовірні сценарії розвитку кризи, оцінюються можливі наслідки, а також заходи втручання, основною метою яких є забезпечення безперебійності енергопостачання та захист домогосподарств, підприємств і установ, що надають основні соціальні послуги.

План дій був розроблений за підтримки Європейського союзу.

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр Молдови Дорін Речан попросив запровадити надзвичайний стан в енергетичному секторі.

За його словами, існує ризик часткового, якщо не повного, припинення постачання електроенергії, а також інших видів енергії.

Тим часом цього тижня у Молдові почали складати список критично важливих об’єктів інфраструктури, які не можна буде залишати без електроенергії у випадку надзвичайного стану в енергетичному секторі в країні.