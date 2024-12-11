Правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в энергетике

Правительство Молдовы на заседании в среду, 11 декабря, одобрило введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Решение о чрезвычайном положении в энергетическом секторе Молдовы связано с риском прекращения поставок российского газа.

Теперь его должен одобрить парламент страны.

Реклама:

Кроме того, во время заседания правительство Молдовы одобрило регламент и план действий по управлению исключительными ситуациями в энергетическом секторе, сообщает Moldova 1.

В документах описываются вероятные сценарии развития кризиса, оцениваются возможные последствия, а также меры вмешательства, основной целью которых является обеспечение бесперебойности энергоснабжения и защита домохозяйств, предприятий и учреждений, предоставляющих основные социальные услуги.

План действий был разработан при поддержке Европейского союза.

Напомним, на прошлой неделе премьер Молдовы Дорин Речан попросил ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе.

По его словам, существует риск частичного, если не полного, прекращения поставок электроэнергии, а также других видов энергии.

Между тем на этой неделе в Молдове начали составлять список критически важных объектов инфраструктуры, которые нельзя будет оставлять без электроэнергии в случае чрезвычайного положения в энергетическом секторе в стране.