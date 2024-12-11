У Франції фермери влаштували новий масштабний протест
Новини — Середа, 11 грудня 2024, 15:35 —
У Франції у середу, 11 грудня, фермери влаштували нові масштабні протести проти торгової угоди між ЄС і південноамериканськими країнами Меркосур.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Як зазначено, фермери і близько сотні тракторів заблокували автомагістраль A16 у напрямку Булонь-Дюнкерк поблизу тунелю під Ла-Маншем.
DIRECT 🔴 La devanture de la Maison de l'Europe Bourgogne-Franche-Comté continue d'être visée par les agriculteurs à Dijon. pic.twitter.com/AqHXfUsCNOРеклама:– Le Bien Public (@Lebienpublic) December 11, 2024
Водночас, як зазначила префектура Па-де-Кале, протест фермерів не вплинув на пропускну здатність тунелю. Там додали, що були створені об'їзні шляхи.
"Ми перекриваємо магістраль A16, щоб показати невдоволення фермерів, зокрема тваринників, після анонсу щодо Меркосур", – пояснив Антуан Пінаерт, один з організаторів акції.
Він висловив жаль з приводу того, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн "вже поїхала підписувати щось в Уругвай без будь-якої реальної згоди з боку Європи".
Крім того, ще 200 інших фермерських тракторів також блокують центр Діжона. На знак протесту фермери розкидали гній і використані шини.
Нагадаємо, минулої п'ятниці Єврокомісія завершила перемовини з економічним союзом країн Південної Америки Меркосур щодо угоди про вільну торгівлю.
Майбутня угода викликає невдоволення деяких країн-членів, як наприклад Франції та Польщі.
Також її негативно сприймають європейські фермери. Зокрема, це один з ключових пунктів останніх протестів французьких та польських фермерів.