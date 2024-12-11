Во Франции фермеры устроили новый масштабный протест

Во Франции в среду, 11 декабря, фермеры устроили новые масштабные протесты против торгового соглашения между ЕС и южноамериканскими странами Меркосур.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Как указано, фермеры и около сотни тракторов заблокировали автомагистраль A16 в направлении Булонь-Дюнкерк вблизи тоннеля под Ла-Маншем.

DIRECT 🔴 La devanture de la Maison de l'Europe Bourgogne-Franche-Comté continue d'être visée par les agriculteurs à Dijon. pic.twitter.com/AqHXfUsCNO Реклама: December 11, 2024

AFP

AFP

В то же время, как отметила префектура Па-де-Кале, протест фермеров не повлиял на пропускную способность тоннеля. Там добавили, что были созданы объездные пути.

"Мы перекрываем магистраль A16, чтобы показать недовольство фермеров, в частности животноводов, после анонса по Меркосур", – пояснил Антуан Пинаерт, один из организаторов акции.

Он выразил сожаление по поводу того, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "уже поехала подписывать что-то в Уругвай без какого-либо реального согласия со стороны Европы".

Кроме того, еще 200 других фермерских тракторов также блокируют центр Дижона. В знак протеста фермеры разбросали навоз и использованные шины.

Напомним, в прошлую пятницу Еврокомиссия завершила переговоры с экономическим союзом стран Южной Америки Меркосур по соглашению о свободной торговле.

Будущее соглашение вызывает недовольство некоторых стран-членов, например Франции и Польши.

Также его негативно воспринимают европейские фермеры. В частности, это один из ключевых пунктов последних протестов французских и польских фермеров.