У Німеччині цьогоріч фіксують туристичний рекорд

У Німеччині дані Федерального статистичного управління (Destatis) опубліковані у середу, туристичний потік у 2024 році перевищив показники 2019 року, що передував пандемії і був рекордним.

Дані Destatis наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Destatis зареєстрував близько 433 мільйонів ночівель у Німеччині в період із січня до кінця жовтня цього року.

У серпні, найпопулярнішому місяці року для європейського туризму, Destatis зареєстрував 59 мільйонів ночівель, що на 3,3 % більше, ніж у серпні 2023 року. Ці показники також перевершили 2019 рік – 58,8 мільйона.

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Як зазначено, ці цифри можуть бути частково зумовлені тим, що жителі Німеччини вважають за краще проводити відпустку всередині країни, оскільки інфляція зростає, а національна економіка перебуває на спаді.

Очікується, що показники залишаться високими протягом усього 2024 року, оскільки різдвяні ярмарки Німеччини є улюбленим місцем для іноземних туристів.

Тим часом влада італійської Флоренції ухвалила нові заходи щодо боротьби з надмірним туризмом.

Також стало відомо, що Помпеї запроваджують ліміт на кількість відвідувачів.