У Німеччині цьогоріч фіксують туристичний рекорд
У Німеччині дані Федерального статистичного управління (Destatis) опубліковані у середу, туристичний потік у 2024 році перевищив показники 2019 року, що передував пандемії і був рекордним.
Дані Destatis наводить DW, повідомляє "Європейська правда".
Destatis зареєстрував близько 433 мільйонів ночівель у Німеччині в період із січня до кінця жовтня цього року.
У серпні, найпопулярнішому місяці року для європейського туризму, Destatis зареєстрував 59 мільйонів ночівель, що на 3,3 % більше, ніж у серпні 2023 року. Ці показники також перевершили 2019 рік – 58,8 мільйона.
Як зазначено, ці цифри можуть бути частково зумовлені тим, що жителі Німеччини вважають за краще проводити відпустку всередині країни, оскільки інфляція зростає, а національна економіка перебуває на спаді.
Очікується, що показники залишаться високими протягом усього 2024 року, оскільки різдвяні ярмарки Німеччини є улюбленим місцем для іноземних туристів.
Тим часом влада італійської Флоренції ухвалила нові заходи щодо боротьби з надмірним туризмом.
Також стало відомо, що Помпеї запроваджують ліміт на кількість відвідувачів.