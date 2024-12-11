В Германии в этом году фиксируют туристический рекорд

В Германии данные Федерального статистического управления (Destatis) опубликованы в среду, туристический поток в 2024 году превысил показатели 2019 года, который предшествовал пандемии и был рекордным.

Данные Destatis приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Destatis зарегистрировал около 433 миллионов ночевок в Германии в период с января до конца октября этого года.

В августе, самом популярном месяце года для европейского туризма, Destatis зарегистрировал 59 миллионов ночевок, что на 3,3% больше, чем в августе 2023 года. Эти показатели также превзошли 2019 год – 58,8 миллиона.

Реклама:

Как указано, эти цифры могут быть частично обусловлены тем, что жители Германии предпочитают проводить отпуск внутри страны, поскольку инфляция растет, а национальная экономика находится на спаде.

Ожидается, что показатели останутся высокими в течение всего 2024 года, поскольку рождественские ярмарки Германии являются излюбленным местом для иностранных туристов.

Между тем власти итальянской Флоренции приняли новые меры по борьбе с чрезмерным туризмом.

Также стало известно, что Помпеи вводят лимит на количество посетителей.