Франція закликала Ізраїль вивести війська з району Голанських висот

Франція закликала Ізраїль вивести свої війська з "буферної зони" в районі Голанських висот, створеної між країною і Сирією.

Заяву французького МЗС наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Ізраїльські війська 8 грудня увійшли в буферну зону, розташовану на краю частини Голанських висот. Ця зона була створена після війни 1973 року між Ізраїлем і Сирією. Відтоді там розміщені Сили ООН зі спостереження за роз'єднанням.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац наказав армії у вівторок створити "зону, вільну від зброї і терористичних загроз, на півдні Сирії без постійної ізраїльської присутності", незабаром після того, як війська країни увійшли в цю зону.

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Як зазначили у французькому зовнішньополітичному відомстві, Ізраїль має поважати територіальну цілісність і суверенітет Сирії.

"Будь-яке військове розгортання в зоні розмежування між Ізраїлем і Сирією є порушенням угоди про роз'єднання 1974 року, яку повинні поважати її підписанти, Ізраїль і Сирія", – наголосили у французькому МЗС.

У МЗС Франції підкреслили, що "безпека (Сил ООН) повинна бути збережена".

Як відомо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Башара Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.

ЗМІ повідомили, що у Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада, та закликали їх організувати інклюзивне формування перехідного уряду для країни.

Ситуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.