Франция призвала Израиль вывести войска из района Голанских высот

Франция призвала Израиль вывести свои войска из "буферной зоны" в районе Голанских высот, созданной между страной и Сирией.

Заявление французского МИД приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Израильские войска 8 декабря вошли в буферную зону, расположенную на краю части Голанских высот. Эта зона была создана после войны 1973 года между Израилем и Сирией. С тех пор там размещены Силы ООН по наблюдению за разъединением.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии во вторник создать "зону, свободную от оружия и террористических угроз, на юге Сирии без постоянного израильского присутствия", вскоре после того, как войска страны вошли в эту зону.

Реклама:

Как отметили во французском внешнеполитическом ведомстве, Израиль должен уважать территориальную целостность и суверенитет Сирии.

"Любое военное развертывание в зоне разграничения между Израилем и Сирией является нарушением соглашения о разъединении 1974 года, которое должны уважать его подписанты, Израиль и Сирия", – подчеркнули во французском МИД.

В МИД Франции подчеркнули, что "безопасность (Сил ООН) должна быть сохранена".

Как известно, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Башара Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

СМИ сообщили, что в Белом доме осуществили первые контакты с сирийскими повстанцами, которые свергли режим Асада, и призвали их организовать инклюзивное формирование переходного правительства для страны.

Ситуация в Сирии после неожиданного свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.