В Британії ще вирішують, що робити із заявками сирійських біженців на притулок

В уряді Великої Британії заявили, що стежитимуть за ситуацією в Сирії, щоб вирішити, чи варто скасувати паузу в розгляді заяв сирійців про надання притулку.

Про це заявила глава МВС Британії Іветт Купер, яку цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, наразі невідомо, як саме розвиватиметься ситуація в Сирії, де повалили режим Башара Асада.

"Ті, хто прийшов до влади і хто брав участь у поваленні режиму Асада, від самого початку заявили, що дотримуватимуться підходу, який підтримуватиме меншини, наприклад, усередині Сирії, але, звісно, останніми днями ми стали свідками подальших подій, які ставлять це під сумнів", – сказала Купер.

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Вона додала, що раніше було видно ознаки того, що сирійці, наприклад, в Туреччині хотіли повернутися до Сирії.

"Але наразі ситуація дуже нестабільна, тому ми повинні підходити до цього з обережністю і стежити за деталями того, що відбувається", – резюмувала міністерка.

Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.

Після цього про призупинення розгляду заяв сирійських біженців оголосили Австрія, Німеччина, а також ще низка країн.

Крім того, у німецькому опозиційному блоці ХДС/ХСС запропонували заохочувати сирійських біженців, які проживають у Німеччині, повертатись на батьківщину.