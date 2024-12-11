В Британии еще решают, что делать с заявками сирийских беженцев на убежище

В правительстве Великобритании заявили, что будут следить за ситуацией в Сирии, чтобы решить, стоит ли отменить паузу в рассмотрении заявлений сирийцев о предоставлении убежища.

Об этом заявила глава МВД Великобритании Иветт Купер, которую цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, пока неизвестно, как именно будет развиваться ситуация в Сирии, где свергли режим Башара Асада.

"Те, кто пришел к власти и кто участвовал в свержении режима Асада, изначально заявили, что будут придерживаться подхода, который будет поддерживать меньшинства, например, внутри Сирии, но, конечно, в последние дни мы стали свидетелями дальнейших событий, которые ставят это под сомнение", – сказала Купер.

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Она добавила, что ранее были видны признаки того, что сирийцы, например, в Турции хотели вернуться в Сирию.

"Но сейчас ситуация очень нестабильна, поэтому мы должны подходить к этому с осторожностью и следить за деталями происходящего", – резюмировала министр.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

После этого о приостановлении рассмотрения заявлений сирийских беженцев объявили Австрия, Германия, а также еще ряд стран.

Кроме того, в немецком оппозиционном блоке ХДС/ХСС предложили поощрять сирийских беженцев, проживающих в Германии, возвращаться на родину.