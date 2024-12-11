Глава МЗС Угорщини розповів, про що говорили Орбан і Путін

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і глава Росії Владімір Путін протягом години у середу обговорювали енергетичну безпеку Угорщини, війну в Україні та події в Сирії.

Про це повідомив міністр економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у відео, опублікованому на його сторінці в Facebook, пише "Європейська правда".

Говорячи про війну в Україні, Сійярто заявив про важливість постійно тримати відкритими дипломатичні і комунікаційні канали – особливо в нинішній період війни, який, за його словами, є чи не найнебезпечнішим.

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"Зрозуміло, що після американських президентських виборів було зроблено і робиться багато відчайдушних спроб чи з Америки, чи з Західної Європи, аби посилити війну", – заявив Сійярто, якого цитує Index.

Він додав, що Угорщина займає віддану "промирну позицію" більше тисячі днів, а Орбан і Путін довго спілкувались про можливість встановлення миру під час телефонної розмови в середу.

"Президент Путін також розповів, як він бачить це питання, а також сказав, що дійсно є перешкоди, які стоять на шляху миру. Прикладом цього є закон в Україні, який фактично забороняє нинішній адміністрації президента вести мирні переговори з президентом Росії", – заявив Сійярто.

Він зазначив, що надалі "угорська миротворча місія" щодо України продовжиться.

За словами Сіярто, телефонну розмову ініціював Віктор Орбан, і між ним та Путіним була повна згода щодо того, що потрібно зробити все можливе для підтримки енергетичної співпраці.

Вони обговорили, зокрема, внесення Газпромбанку до списку санкцій США. Сійярто сказав, що Орбан і Путін домовились робити все, щоб усунути цю проблему. За словами Сіярто, Путін чітко дав зрозуміти, що Росія прагне підтримувати енергетичну співпрацю та забезпечити енергопостачання Угорщини.

Сійярто також торкнувся теми падіння режиму Асада в Сирії і нинішньої нестабільної ситуації в країні. Сіярто підкреслив, що уряд Угорщини зацікавлений у стабільності та спокою на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на телефонну розмову між прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і господарем Кремля Владіміром Путіним.

Зеленський висловив сподівання, що Орбан "не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції".

Сам Орбан, коментуючи розмову з Путіним, заявив, що Угорщина має намір використати всі доступні їй "дипломатичні засоби з метою сприяння припиненню вогню і миру" в Україні.