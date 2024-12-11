Глава МИД Венгрии рассказал, о чем говорили Орбан и Путин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава России Владимир Путин в течение часа в среду обсуждали энергетическую безопасность Венгрии, войну в Украине и события в Сирии.

Об этом сообщил министр экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видео, опубликованном на его странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

Говоря о войне в Украине, Сийярто заявил о важности постоянно держать открытыми дипломатические и коммуникационные каналы – особенно в нынешний период войны, который, по его словам, является едва ли не самым опасным.

"Понятно, что после американских президентских выборов было сделано и делается много отчаянных попыток или из Америки, или из Западной Европы, чтобы усилить войну", – заявил Сийярто, которого цитирует Index.

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Он добавил, что Венгрия занимает преданную "промирную позицию" более тысячи дней, а Орбан и Путин долго общались о возможности установления мира во время телефонного разговора в среду.

"Президент Путин также рассказал, как он видит этот вопрос, а также сказал, что действительно есть препятствия, которые стоят на пути мира. Примером этого является закон в Украине, который фактически запрещает нынешней администрации президента вести мирные переговоры с президентом России", – заявил Сийярто.

Он отметил, что в дальнейшем "венгерская миротворческая миссия" в отношении Украины продолжится.

По словам Сийярто, телефонный разговор инициировал Виктор Орбан, и между ним и Путиным было полное согласие относительно того, что нужно сделать все возможное для поддержки энергетического сотрудничества.

Они обсудили, в частности, внесение Газпромбанка в список санкций США. Сийярто сказал, что Орбан и Путин договорились делать все, чтобы устранить эту проблему. По словам Сийярто, Путин четко дал понять, что Россия стремится поддерживать энергетическое сотрудничество и обеспечить энергоснабжение Венгрии.

Сийярто также затронул тему падения режима Асада в Сирии и нынешней нестабильной ситуации в стране. Сийярто подчеркнул, что правительство Венгрии заинтересовано в стабильности и спокойствии на Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на телефонный разговор между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Зеленский выразил надежду, что Орбан "не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции".

Сам Орбан, комментируя разговор с Путиным, заявил, что Венгрия намерена использовать все доступные ей "дипломатические средства с целью содействия прекращению огня и мира" в Украине.