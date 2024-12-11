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Зеленський анонсував представлення нових послів за півтора тижня

Новини — Середа, 11 грудня 2024, 19:39 — Христина Бондарєва

Президент Володимир Зеленський анонсував представлення за півтора тижні замін у дипломатичному корпусі.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні у середу, 11 грудн, передає "Європейська правда".

Глава держави зазначив, що разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою він готує ""вже незабаром заміни в дипломатичному корпусі. 

"За півтора тижні представимо. Зараз тривають співбесіди з кандидатами, з кандидатками на посади послів України. Є сильні пропозиції", – зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга після призначення на початку вересня анонсував низку кадрових рішень і перегляд зовнішньополітичної стратегії.

На початку листопада Зеленський зазначив, що заміни та призначення готуються.

У відповідь на запит "Бабеля" зовнішньополітичне відомство України раніше повідомило, що послів немає у майже 30 українських посольствах.

Одним із останніх наприкінці жовтня Зеленський призначив нового посла України у Польщі.

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