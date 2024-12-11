Зеленский анонсировал представление новых послов через полторы недели
Президент Владимир Зеленский анонсировал представление за полторы недели замен в дипломатическом корпусе.
Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в среду, 11 декабря, передает "Европейская правда".
Глава государства отметил, что вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой он готовит "уже вскоре замены в дипломатическом корпусе.
"За полторы недели представим. Сейчас продолжаются собеседования с кандидатами, с кандидатками на должности послов Украины. Есть сильные предложения", – отметил Зеленский.
Напомним, глава МИД Андрей Сибига после назначения в начале сентября анонсировал ряд кадровых решений и пересмотр внешнеполитической стратегии.
В начале ноября Зеленский отметил, что замены и назначения готовятся.
В ответ на запрос "Бабеля " внешнеполитическое ведомство Украины ранее сообщило, что послов нет почти в 30 украинских посольствах.
Одним из последних в конце октября Зеленский назначил нового посла Украины в Польше.