Зеленский анонсировал представление новых послов через полторы недели

Президент Владимир Зеленский анонсировал представление за полторы недели замен в дипломатическом корпусе.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в среду, 11 декабря, передает "Европейская правда".

Глава государства отметил, что вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой он готовит "уже вскоре замены в дипломатическом корпусе.

"За полторы недели представим. Сейчас продолжаются собеседования с кандидатами, с кандидатками на должности послов Украины. Есть сильные предложения", – отметил Зеленский.

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Напомним, глава МИД Андрей Сибига после назначения в начале сентября анонсировал ряд кадровых решений и пересмотр внешнеполитической стратегии.

В начале ноября Зеленский отметил, что замены и назначения готовятся.

В ответ на запрос "Бабеля " внешнеполитическое ведомство Украины ранее сообщило, что послов нет почти в 30 украинских посольствах.

Одним из последних в конце октября Зеленский назначил нового посла Украины в Польше.