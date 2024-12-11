У Байдена впевнені, що Трамп не вплине на кредит Україні у $20 млрд
Міністерка фінансів США Джанет Єллен вважає, що майбутня адміністрація Дональда Трампа не буде змінювати надану на користь України позику у 20 мільярдів доларів, яка буде виплачуватись за рахунок заморожених росактивів.
Про це вона сказала в інтервʼю Bloomberg TV, повідомляє "Європейська правда".
Єллен вказала, що позика у 20 мільярдів доларів не передбачає використання грошей американських платників податків.
"Ця позика з часом буде виплачена за рахунок надзвичайних прибутків, зароблених у Європі в депозитарії Euroclear, від заморожених російських активів", – додала вона.
Тому, на її думку, в цьому випадку Росія буквально допомагає Україні боротись у війні.
"Тож я упевнена, що це (позика. – Ред.) залишиться незмінним", – додала глава американського Мінфіну.
"Що ми насправді намагаємося зробити, то це зміцнити становище України, її здатність захищати себе і, сподіваюся, в якийсь момент сісти за стіл переговорів з Росією для досягнення справедливого миру", – сказала Єллен.
США напередодні оголосили про виділення 20 мільярдів доларів на користь України у спеціальний фонд Світового банку.
Це частина плану "Групи семи" з надання Україні 50 мільярдів євро за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок податку з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів.