У Байдена уверены, что Трамп не повлияет на кредит Украине в $20 млрд

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что будущая администрация Дональда Трампа не будет менять предоставленный в пользу Украины заем в 20 миллиардов долларов, который будет выплачиваться за счет замороженных росактивов.

Об этом она сказала в интервью Bloomberg TV, сообщает "Европейская правда".

Йеллен указала, что заем в 20 миллиардов долларов не предусматривает использование денег американских налогоплательщиков.

"Этот заем со временем будет выплачен за счет чрезвычайных доходов, заработанных в Европе в депозитарии Euroclear, от замороженных российских активов", – добавила она.

Реклама:

Поэтому, по ее мнению, в этом случае Россия буквально помогает Украине бороться в войне.

"Поэтому я уверена, что это (заем. – Ред.) останется неизменным", – добавила глава американского Минфина.

"Что мы на самом деле пытаемся сделать, так это укрепить положение Украины, ее способность защищать себя и, надеюсь, в какой-то момент сесть за стол переговоров с Россией для достижения справедливого мира", – сказала Йеллен.

США накануне объявили о выделении 20 миллиардов долларов в пользу Украины в специальный фонд Всемирного банка.

Это часть плана "Группы семи" по предоставлению Украине 50 миллиардов евро за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет налога со сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов.