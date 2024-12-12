Іспанія закликала до "червоних ліній" у діалозі з новою владою у Сирії

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Луїс Альбарес закликає починати діалог з новою владою у Сирії з "окреслення червоних ліній" і не втратити час для дій, які можуть визначити подальший розвиток ситуації.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Reuters.

Альбарес зазначив, що сирійським повстанцям, які повалили режим Башара аль-Асада, слід надіслати чіткий сигнал про умови, за яких з ними готові будуть конструктивно співпрацювати. Він назвав такими трансформацію повстанських сил у політичний рух і забезпечення прав людини та прав меншин, а також територіальну цілісність Сирії.

"Потрібно діяти дуже швидко, тому що можливо вже за місяць усі рішення в Дамаску будуть вже ухвалені і у нас не буде тієї можливості впливу, яка є зараз", зазначив міністр.

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Він додав, що перші кроки нової фактичної влади у Сирії виглядають адекватно, але в обговореннях щодо виключення повстанської групи з переліку терористичних не варто поспішати.

Також Альбарес закликав "усі сторони і сусідів" Сирії проявити стриманість і своїми діями не довести до фрагментації та подальшої дестабілізації Сирії.

Раніше неофіційно повідомляли, що у Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Башара аль-Асада, та закликали їх організувати інклюзивне формування перехідного уряду для країни.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав ближчим часом приділяти Сирії набагато більшу увагу, ніж це було раніше, задля більших шансів на стабільність у регіоні.