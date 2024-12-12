Испания призвала к "красным линиям" в диалоге с новой властью в Сирии

Министр иностранных дел Испании Хосе Луис Альбарес призывает начинать диалог с новой властью в Сирии с "определения красных линий" и не потерять время для действий, которые могут определить дальнейшее развитие ситуации.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Reuters.

Альбарес отметил, что сирийским повстанцам, которые свергли режим Башара аль-Асада, следует отправить четкий сигнал об условиях, при которых с ними готовы будут конструктивно сотрудничать. Он назвал такими трансформацию повстанческих сил в политическое движение и обеспечение прав человека и прав меньшинств, а также территориальную целостность Сирии.

"Нужно действовать очень быстро, потому что возможно уже через месяц все решения в Дамаске будут уже приняты и у нас не будет той возможности влияния, которая есть сейчас", отметил министр.

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Он добавил, что первые шаги новой фактической власти в Сирии выглядят адекватно, но в обсуждениях об исключении повстанческой группы из перечня террористических не стоит спешить.

Также Альбарес призвал "все стороны и соседей" Сирии проявить сдержанность и своими действиями не довести до фрагментации и дальнейшей дестабилизации Сирии.

Ранее неофициально сообщалось, что в Белом доме осуществили первые контакты с сирийскими повстанцами, которые свергли режим Башара аль-Асада, и призвали их организовать инклюзивное формирование переходного правительства для страны.

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал в ближайшее время уделять Сирии гораздо большее внимание, чем это было раньше, для больших шансов на стабильность в регионе.