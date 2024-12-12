В новому уряді Литви допускають, що агресія РФ може не обмежитись Україною

Майбутня міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне бачить ознаки того, що Росія може поширити свою агресію і за межі України.

Заяву Шакалієне наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Вона, зокрема вказала, що зміни в економіці Росії вказують на те, що вона має військові амбіції і за межами України.

За її словами, заморожування війни в Україні "дасть змогу росіянам, по-перше, підготуватися до третьої хвилі знищення України і, по-друге, до наступних кроків імперської експансії".

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"Тому що вони перетворили свою економіку з економіки мирного часу на військову не просто так, а Україна не є достатньою причиною для таких величезних змін", – майбутня міністерка.

Шакалієне сказала, що прагматичним аргументом для Сполучених Штатів залишатися залученими в Європу є те, що вони потребують європейської підтримки у своєму протистоянні з Китаєм, і якщо Європа "постраждає від Росії", це призведе до поганих наслідків для США.

Вона також пообіцяла, що наступного року витрати на оборону країни становитимуть 3,5% від ВВП, а надалі вони можуть досягти 5%.

Напередодні литовський президент Гітанас Науседа призначив міністрів юстиції та довкілля, завершивши таким чином тривале формування уряду соціал-демократа Гінтаутаса Палуцкаса.

Решту 12 міністрів президент призначив минулого тижня.

Новий кабінет міністрів буде приведений до присяги в четвер після того, як парламент схвалить нову програму уряду.

Міністерство закордонних справ в уряді Палуцкаса очолить Кястутіс Будрис, який до цього часу був головним радником президента з питань національної безпеки. Міністеркою оборони в новому уряді буде Довіле Шакалієне.

Нагадаємо, формування нової коаліції у Литві супроводжувалося критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.