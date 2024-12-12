В новом правительстве Литвы допускают, что агрессия РФ может не ограничиться Украиной

Будущий министр обороны Литвы Довиле Шакалиене видит признаки того, что Россия может распространить свою агрессию и за пределы Украины.

Заявление Шакалиене приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Она, в частности указала, что изменения в экономике России указывают на то, что она имеет военные амбиции и за пределами Украины.

По ее словам, замораживание войны в Украине "позволит россиянам, во-первых, подготовиться к третьей волне уничтожения Украины и, во-вторых, к следующим шагам имперской экспансии".

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"Потому что они превратили свою экономику из экономики мирного времени в военную не просто так, а Украина не является достаточной причиной для таких огромных изменений", – будущий министр.

Шакалиене сказала, что прагматическим аргументом для Соединенных Штатов оставаться вовлеченными в Европу является то, что они нуждаются в европейской поддержке в своем противостоянии с Китаем, и если Европа "пострадает от России", это приведет к плохим последствиям для США.

Она также пообещала, что в следующем году расходы на оборону страны составят 3,5% от ВВП, а в дальнейшем они могут достичь 5%.

Накануне литовский президент Гитанас Науседа назначил министров юстиции и окружающей среды, завершив таким образом длительное формирование правительства социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса.

Остальные 12 министров президент назначил на прошлой неделе.

Новый кабинет министров будет приведен к присяге в четверг после того, как парламент одобрит новую программу правительства.

Министерство иностранных дел в правительстве Палуцкаса возглавит Кястутис Будрис, который до этого времени был главным советником президента по вопросам национальной безопасности. Министром обороны в новом правительстве будет Довиле Шакалиене.

Напомним, формирование новой коалиции в Литве сопровождалось критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме.