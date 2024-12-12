Кремль каже, що підтримав ідею Орбана обміняти полонених, але Україна все зірвала

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що у відповідь на ініціативу прем'єра Угорщини Віктора Орбана про різдвяне перемир'я та обмін полоненими між Росією та Україною РФ передала Будапешту свої пропозиції щодо цього.

Про це Пєсков сказав журналістам у четвер, його цитує агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Пєсков заявив, що Орбан під час вчорашньої телефонної розмови з Путіним виступив із пропозицією здійснити напередодні Різдва великий обмін полоненими між Росією і Україною, а також оголосити про різдвяне припинення вогню.

"Цього ж дня ФСБ Росії передала в посольство Угорщини в Москві наші пропозиції щодо обміну полоненими, однак, судячи з реакції Зеленського в соціальних мережах, а також його оточення, українська сторона відхилила всі пропозиції Орбана", – сказав Пєсков.

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Представник Кремля заявив, що "Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів і неодноразово заявляла про готовність до їхнього відновлення на базі "стамбульських домовленостей" від 2022 року".

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив 11 грудня, що Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

Орбан сказав про це у коментарі до твіта президента України, у якому Зеленський різко відреагував на розмову угорського прем’єра з господарем Кремля Путіним, що відбулась у середу.

Зеленський підкреслив, що "не треба грати на власний імідж за рахунок єдності – треба дбати про спільний успіх".

Сам Орбан, коментуючи розмову з Путіним, заявив, що Угорщина має намір використати всі доступні їй "дипломатичні засоби з метою сприяння припиненню вогню і миру" в Україні.