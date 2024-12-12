Кремль говорит, что поддержал идею Орбана обменять пленных, но Украина все сорвала

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными между Россией и Украиной РФ передала Будапешту свои предложения по этому поводу.

Об этом Песков сказал журналистам в четверг, его цитирует агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Песков заявил, что Орбан во время вчерашнего телефонного разговора с Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества большой обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня.

"В этот же день ФСБ России передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными, однако, судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана", – сказал Песков.

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Представитель Кремля заявил, что "Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе „стамбульских договоренностей" от 2022 года".

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил 11 декабря, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Орбан сказал об этом в комментарии к твиту президента Украины, в котором Зеленский резко отреагировал на разговор венгерского премьера с хозяином Кремля Путиным, состоявшийся в среду.

Зеленский подчеркнул, что "не надо играть на собственный имидж за счет единства – надо заботиться об общем успехе".

Сам Орбан, комментируя разговор с Путиным, заявил, что Венгрия намерена использовать все доступные ей "дипломатические средства с целью содействия прекращению огня и мира" в Украине.