США вважають падіння Асада шансом раз і назавжди знищити хімічний арсенал Сирії 

Сполучені Штати розглядають падіння Башара Асада як шанс позбавити Сирію "раз і назавжди" від хімічної зброї.

Про це заявила Ніколь Шампейн, посол США в Організації із заборони хімічної зброї, в інтерв'ю агентству Reuters, пише "Європейська правда".

За її словами, Вашингтон буде рішуче підтримувати зусилля глобальної організації зі спостереження за хімічною зброєю, спрямовані на ліквідацію хімічного арсеналу Сирії.

Сирія приєдналася до організації у 2013 році в рамках американо-російської угоди і погодилася повністю знищити свою хімічну зброю. Але після більш ніж десяти років перевірок Сирія все ще володіє забороненими боєприпасами, і слідчі виявили, що вони неодноразово використовувалися військами Асада під час громадянської війни.

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"Ми хочемо завершити цю роботу, і це дійсно можливість для нового керівництва Сирії працювати з міжнародною спільнотою, працювати з ОЗХЗ, щоб завершити цю роботу раз і назавжди", – сказала Шампейн.

Вона очікує, що "буде велика підтримка в спробі скористатися цією можливістю ... і змусити Сирію виконати свої зобов'язання за Конвенцією про заборону хімічної зброї".

Сирія під владою Асада і її військова союзниця Росія завжди заперечували використання хімічної зброї в ході громадянської війни.

Нагадаємо, адміністрація Байдена заявила 10 грудня, що визнає і підтримає новий уряд Сирії, який відмовиться від тероризму, знищить запаси хімічної зброї і захистить права меншин і жінок.

Нагадаємо, ситуація в Сирії після повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.