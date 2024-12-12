Сикорский об отправке войск в Украину: У Польши есть своя роль

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя информацию СМИ о возможной европейской миротворческой миссии в Украине, сказал, что его страна хочет помогать с логистическими операциями, а не отправлять войска.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Сикорского приводит Rzeczpospolita.

Как указал глава польского внешнеполитического ведомства, "ничего, что касается Украины, не должно происходить без Украины и Европы".

Он также добавил, что роль Польши в помощи Украине заключается в обеспечении логистики.

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"Это пока предварительные идеи, но ясно одно: Польша имеет 600 километров границы с Беларусью и Россией, мы поддерживаем все логистические операции для Украины и, возможно, в этом заключается наша роль, но мы не рассматриваем никакой отправки войск в Украину", – отметил он.

Ранее польский премьер Дональд Туск также указал, что у Польши нет планов отправлять войска в Украину.

Отметим, Rzeczpospolita ранее сообщила, что Макрон якобы имеет замысел относительно потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине, которая могла бы стать одним из предохранителей от нового нападения России

По информации издания, обсуждение такой потенциальной миссии будет ключевой темой разговоров Макрона во время его визита в Варшаву 12 декабря

В свою очередь маршалок нижней палаты польского парламента Шимон Головня не исключил участия польских войск в миротворческой миссии в Украине. Однак, как указал он, это должно быть под эгидой и в рамках структуры НАТО.