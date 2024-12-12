Литовський Сейм затвердив програму нового уряду з обіцянкою 3,5% ВВП на оборону

Сейм Литви затвердив програму нового уряду, що є останнім кроком перед його присягою і початком роботи.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Після обговорення програму нового уряду затвердили 85 голосами "за", 14 депутатів Сейму проголосували проти і 28 – утримались.

Російську агресію і напружену геополітичну ситуацію згадують у програмі як один з ключових викликів, які визначають пріоритети уряду.

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Серед напрямків програми – більше прогресивного оподаткування, зменшення бюрократичного навантаження, підвищення заробітних плат для держслужбовців, швидші темпи підвищення пенсій, більше фінансування на оборону та дороги, а також підтримка України.

У програмі декларують наміри допомагати Україні "до перемоги і після неї", надаючи усі види підтримки та ставлячи за мету якнайшвидший вступ України до ЄС і НАТО.

"На тлі погіршення геополітичної ситуації ми будемо і надалі збільшувати військову допомогу для України, ставлячи за мету витрачати на неї щонайменш 0,25% ВВП", – зазначали у проєкті документу. Такий рівень витрат на підтримку України заклала ще попередня влада Литви, а також сусідні Латвія та Естонія.

На потреби оборони обіцяють виділяти щонайменш 3,5% ВВП. Особливу увагу приділяють підготовці до розгортання у Литві німецької бригади.

Нагадаємо, новий литовський уряд очолить соціал-демократ Гінтаутас Палуцкас.

Міністром закордонних справ стане Кястутіс Будрис, який до цього часу був головним радником президента з питань національної безпеки. Міністеркою оборони в новому уряді буде Довіле Шакалієне.

Формування нової коаліції у Литві супроводжувалося критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.