ЗМІ: У Туреччині кажуть, що Асад не використовував їхній повітряний простір, коли тікав до РФ

Турецька сторона заявляє, що літак з Башаром Асадом не використовував їхній повітряний простір, коли доставляв поваленого сирійського лідера до РФ.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Згідно з офіційними джерелами турецького агентства, літак, що перевозив Асада, не використовував повітряний простір Туреччини.

Джерела розповіли, що використання турецького повітряного простору можливе тільки з дозволу Анкари.

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Літак, що перевозив Асада в Росію, не запитував дозволу на використання турецького повітряного простору.

Раніше цього тижня МЗС РФ заявило, що Асад вирішив покинути Сирію на тлі масштабного наступу опозиційних сил, і зараз перебуває в Росії.

Згодом в Кремлі заявили, що рішення про надання притулку Асаду і його сім'ї належить господарю Кремля Владіміру Путіну.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що Росія та Іран були співучасниками злочинів поваленого сирійського президента Башара Асада, а його падіння показало, що вони були "ненадійними партнерами".

Також після падіння режиму Асада в Європі лунали думки, що так само несподівано одного дня може "посипатися" влада Владіміра Путіна.