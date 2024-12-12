ЗМІ: У Туреччині кажуть, що Асад не використовував їхній повітряний простір, коли тікав до РФ
Турецька сторона заявляє, що літак з Башаром Асадом не використовував їхній повітряний простір, коли доставляв поваленого сирійського лідера до РФ.
Про це повідомляє Anadolu з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".
Згідно з офіційними джерелами турецького агентства, літак, що перевозив Асада, не використовував повітряний простір Туреччини.
Джерела розповіли, що використання турецького повітряного простору можливе тільки з дозволу Анкари.
Літак, що перевозив Асада в Росію, не запитував дозволу на використання турецького повітряного простору.
Раніше цього тижня МЗС РФ заявило, що Асад вирішив покинути Сирію на тлі масштабного наступу опозиційних сил, і зараз перебуває в Росії.
Згодом в Кремлі заявили, що рішення про надання притулку Асаду і його сім'ї належить господарю Кремля Владіміру Путіну.
Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що Росія та Іран були співучасниками злочинів поваленого сирійського президента Башара Асада, а його падіння показало, що вони були "ненадійними партнерами".
Також після падіння режиму Асада в Європі лунали думки, що так само несподівано одного дня може "посипатися" влада Владіміра Путіна.