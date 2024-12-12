СМИ: В Турции говорят, что Асад не использовал их воздушное пространство, когда бежал в РФ

Турецкая сторона заявляет, что самолет с Башаром Асадом не использовал их воздушное пространство, когда доставлял свергнутого сирийского лидера в РФ.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Согласно официальным источникам турецкого агентства, самолет, перевозивший Асада, не использовал воздушное пространство Турции.

Источники рассказали, что использование турецкого воздушного пространства возможно только с разрешения Анкары.

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Самолет, перевозивший Асада в Россию, не запрашивал разрешения на использование турецкого воздушного пространства.

Ранее на этой неделе МИД РФ заявил, что Асад решил покинуть Сирию на фоне масштабного наступления оппозиционных сил, и сейчас находится в России.

Впоследствии в Кремле заявили, что решение о предоставлении убежища Асаду и его семье принадлежит хозяину Кремля Владимиру Путину.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Россия и Иран были соучастниками преступлений свергнутого сирийского президента Башара Асада, а его падение показало, что они были "ненадежными партнерами".

Также после падения режима Асада в Европе звучали мнения, что так же неожиданно однажды может "посыпаться" власть Владимира Путина.