ЗМІ: У ФРН схиляються, що за пошкодженням кабелів у Балтиці стоїть Росія

Німецькі слідчі зібрали нові докази, які вказують, що кабелі звʼязку на дні Балтійського моря в середині листопада були пошкоджені навмисне, і підозрюють у причетності до цього Росію.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації Spiegel.

Слідчі німецької поліції, причетні до розслідування пошкодження кабелю звʼязку між ФРН і Фінляндією, запустили підводний дрон SeaCat. Він зафіксував "глибокі борозни на морському дні, що ведуть до кабелю", пише Spiegel.

Це дає підстави припустити, що пошкодження кабелю стали результатом навмисних дій китайського судна Yi Peng 3, яке пропливало в тому районі та протягнуло якір по дну, йдеться в матеріалі.

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Наразі судно все ще перебуває біля берега Данії, але Китай відмовив у дозволі німецьким та данським слідчим піднятись на борт і допитати екіпаж.

Також, за інформацією Spiegel, Пекін не відповів на пропозицію провести спільну інспекцію за участю китайської сторони.

Співрозмовники видання в безпекових колах сходяться на тому, що інцидент із кабелями в Балтійському морі був навмисним, і не вважають, що до нього був причетний Китай.

Натомість, додає Spiegel, основна підозра нині падає на Росію, оскільки саме їй вигідне руйнування європейської критичної інфраструктури. Але, йдеться в матеріалі, достатніх доказів німецьке слідство поки не має.

Нагадаємо, в середині листопада в Балтійському морі були пошкоджені два кабелі звʼязку, які сполучають Швецію і Литву та Німеччину й Фінляндію.

Від низки європейських топпосадовців і раніше лунали припущення, що інцидент міг бути гібридною диверсією, а Литва – чий кабель постраждав – розслідує його як можливий тероризм. Водночас анонімні посадовці-співрозмовники ЗМІ у США казали, що інцидент навряд чи був підлаштований умисно.

На початку грудня стало відомо, що між Швецією і Фінляндією стався обрив інтернет-кабелю.