СМИ: В ФРГ склоняются, что за повреждением кабелей в Балтике стоит Россия

Немецкие следователи собрали новые доказательства, указывающие, что кабели связи на дне Балтийского моря в середине ноября были повреждены умышленно, и подозревают в причастности в этом Россию.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации Spiegel.

Следователи немецкой полиции, причастные к расследованию повреждения кабеля связи между ФРГ и Финляндией, запустили подводный дрон SeaCat. Он зафиксировал "глубокие борозды на морском дне, ведущие к кабелю", пишет Spiegel.

Это дает основания предположить, что повреждения кабеля стали результатом умышленных действий китайского судна Yi Peng 3, которое проплывало в том районе и протянуло якорь по дну, говорится в материале.

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Сейчас судно все еще находится у берега Дании, но Китай отказал в разрешении немецким и датским следователям подняться на борт и допросить экипаж.

Также, по информации Spiegel, Пекин не ответил на предложение провести совместную инспекцию с участием китайской стороны.

Собеседники издания в кругах безопасности сходятся на том, что инцидент с кабелями в Балтийском море был преднамеренным, и не считают, что к нему был причастен Китай.

Зато, добавляет Spiegel, основное подозрение сейчас падает на Россию, поскольку именно ей выгодно разрушение европейской критической инфраструктуры. Но, говорится в материале, достаточных доказательств немецкое следствие пока не имеет.

Напомним, в середине ноября в Балтийском море были повреждены два кабеля связи, которые соединяют Швецию и Литву и Германию и Финляндию.

От ряда европейских топ-чиновников и ранее звучали предположения, что инцидент мог быть гибридной диверсией, а Литва – чей кабель пострадал – расследует его как возможный терроризм. В то же время анонимные чиновники-собеседники СМИ в США говорили, что инцидент вряд ли был подстроен умышленно.

В начале декабря стало известно, что между Швецией и Финляндией произошел обрыв интернет-кабеля.