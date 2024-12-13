СМИ: В ЕС рассмотрят индивидуальные санкции против Грузии, но Венгрия скорее всего заблокирует

Министры иностранных дел ЕС в понедельник рассмотрят возможность введения индивидуальных санкций в связи с событиями в Грузии, однако это решение скорее всего не будет принято, потому что его заблокирует Венгрия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника ЕС.

Высокопоставленный чиновник ЕС рассказал, что в понедельник министры иностранных дел стран Евросоюза на своей встрече будут диктовать о "возможных новых мерах, которые будут приняты" против Грузии.

По его информации, на обсуждении будет предложение ввести индивидуальные санкции в соответствии с санкционным режимом ЕС, которым наказывают нарушителей прав человека. Однако вероятнее всего это предложение будет заблокировано Венгрией, которая является ближайшей союзницей действующей власти Грузии в ЕС.

Реклама:

Также министр обсудят возможность приостановления безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии. Это решение не требует консенсусного согласия всех стран-членов, однако оно будет скорее символическим.

Как сообщалось ранее, представители ряда общественных организаций в Грузии попросили возможности лично донести свою позицию и выступить на встрече глав МИД Евросоюза в понедельник.

Однако, по данным Джозвяка, этого не произойдет, поскольку слишком мало времени осталось для одобрения обращения грузин.

Напомним, Госдеп США 12 декабря объявил о запрете выдачи виз 20 лицам, причастным к подавлению демократии в Грузии, среди них – чиновники и депутаты.

Читайте также эдиториал "ЕвроПравды" о том, почему Украине стоит проявить лидерство и изменить политику в отношении Грузии.