Сибіга розповів, що відбувається із заповненням вакантних посад послів

Україна вже визначила кандидатури послів у деяких державах, де у неї тривалий час не було посланців.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга під час публічної дискусії, текст якої наводить LB.ua, пише "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що у призначенні послів дотримуються принципу пріоритетності: спершу – країни G7, G20 та найближчі столиці.

Міністр повідомив, що кандидатури визначені, зокрема, для Молдови та Бельгії, а "Туреччина поки що в процесі".

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"Греція, Угорщина – активна фаза процесу. Однак хочу підкреслити: відсутність посла не означає, що посольство не працює. Так, безумовно, без посла воно не може бути настільки ефективним, але в усіх цих країнах наші посольства активно виконують поставлені завдання", – зазначив міністр.

Він не став називати прізвища конкретних кандидатур, але висловив переконання, що "до кінця року ми зможемо озвучувати і персоналії".

Щодо потенційної заміни посла у США, Сибіга зазначив, що "як до призначення, так і до відкликання повинен бути готовий кожен посол".

Також уже є визначеність щодо кандидатур послів у ОБСЄ та МАГАТЕ.

Нагадаємо, 11 грудня президент Володимир Зеленський анонсував представлення за півтора тижні замін у дипломатичному корпусі.

Зовнішньополітичне відомство України раніше повідомило, що послів немає у майже 30 українських посольствах.

На початку листопада Зеленський зазначив, що заміни та призначення готуються.