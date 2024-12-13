Сибига рассказал, что происходит с заполнением вакантных должностей послов

Украина уже определила кандидатуры послов в некоторых государствах, где у нее долгое время не было посланников.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига во время публичной дискуссии, текст которой приводит LB.ua, пишет "Европейская правда".

Сибига отметил, что в назначении послов придерживаются принципа приоритетности: сначала – страны G7, G20 и ближайшие столицы.

Министр сообщил, что кандидатуры определены, в частности, для Молдовы и Бельгии, а "Турция пока в процессе".

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"Греция, Венгрия – активная фаза процесса. Однако хочу подчеркнуть: отсутствие посла не означает, что посольство не работает. Да, безусловно, без посла оно не может быть настолько эффективным, но во всех этих странах наши посольства активно выполняют поставленные задачи", – отметил министр.

Он не стал называть фамилии конкретных кандидатур, но выразил убеждение, что "до конца года мы сможем озвучивать и персоналии".

Относительно потенциальной замены посла в США, Сибига отметил, что "как к назначению, так и к отзыву должен быть готов каждый посол".

Также уже есть определенность относительно кандидатур послов в ОБСЕ и МАГАТЭ.

Напомним, 11 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал представление через полторы недели замен в дипломатическом корпусе.

Внешнеполитическое ведомство Украины ранее сообщило, что послов нет почти в 30 украинских посольствах.

В начале ноября Зеленский отметил, что замены и назначения готовятся.