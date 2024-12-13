Туск обіцяє карати "ідіотські" акції екоактивістів

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск негативно відреагував на намір активістів "Останнього покоління" влаштувати масштабну акцію з блокуванням доріг у районі Варшави.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Туск сказав, що "ідіотські напади з вогнегасником або не менш ідіотські обливання фарбою пам'ятників трактуються і будуть трактуватися законом з усією суворістю".

"Блокування доріг, згідно з рішенням Європейського суду з прав людини(!), порушує права інших громадян і може бути прирівняне до злочину. Варто знати", – додав польський премʼєр.

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Idiotyczne ataki z użyciem gaśnicy czy równie idiotyczne oblewanie zabytków farbą są i będą traktowane z całą surowością prawa. Blokowanie dróg według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka(!) narusza prawa innych obywateli i może być traktowane jako przestępstwo. Warto wiedzieć. – Donald Tusk (@donaldtusk) December 13, 2024

Так Туск відреагував на анонс "Останнього покоління" про блокування Віслостради – швидкісної дороги вздовж лівого берега Вісли у Варшаві.

Акція, яка почнеться о 18:00 за Києвом, має стати "найбільшою блокадою за останні тижні", заявили активісти, додавши, що в протесті братимуть участь й інші громадські організації.

Представники "Останнього покоління" вже блокували Віслостраду наприкінці листопада.

Вони так намагаються привернути увагу до своїх вимог: передавати усі кошти з прибутку від будівництва нових доріг та автомагістралей на розвиток місцевого громадського транспорту і запровадити єдиний місячний проїзний на регіональний транспорт по всій території країни вартістю 50 злотих.

Раніше, нагадаємо, в Польщі висунули звинувачення кліматичним активісткам, які під час акції у березні облили помаранчевою фарбою відому статую русалки на набережній Вісли у Варшаві.