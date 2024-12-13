Туск обещает наказывать "идиотские" акции экоактивистов

Польский премьер-министр Дональд Туск негативно отреагировал на намерение активистов "Последнего поколения" устроить масштабную акцию с блокированием дорог в районе Варшавы.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Туск сказал, что "идиотские нападения с огнетушителем или не менее идиотские обливания краской памятников трактуются и будут трактоваться законом со всей строгостью".

"Блокирование дорог, согласно решению Европейского суда по правам человека(!), нарушает права других граждан и может быть приравнено к преступлению. Стоит знать", – добавил польский премьер.

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Idiotyczne ataki z użyciem gaśnicy czy równie idiotyczne oblewanie zabytków farbą są i będą traktowane z całą surowością prawa. Blokowanie dróg według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka(!) narusza prawa innych obywateli i może być traktowane jako przestępstwo. Warto wiedzieć. – Donald Tusk (@donaldtusk) December 13, 2024

Так Туск отреагировал на анонс "Последнего поколения" о блокировании Вислострады – скоростной дороги вдоль левого берега Вислы в Варшаве.

Акция, которая начнется в 18:00 по Киеву, должна стать "самой большой блокадой за последние недели", заявили активисты, добавив, что в протесте будут участвовать и другие общественные организации.

Представители "Последнего поколения" уже блокировали Вислостраду в конце ноября.

Они так пытаются привлечь внимание к своим требованиям: передавать все средства из прибыли от строительства новых дорог и автомагистралей на развитие местного общественного транспорта и ввести единый месячный проездной на региональный транспорт по всей территории страны стоимостью 50 злотых.

Ранее, напомним, в Польше предъявили обвинения климатическим активисткам, которые во время акции в марте облили оранжевой краской известную статую русалки на набережной Вислы в Варшаве.