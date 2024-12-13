Новий міністр культури Литви: Слухаю Чайковського і не стаю від цього проросійським

Новий міністр культури Литви Шарунас Бірутіс знову став на захист "російської культури", заявивши, що не варто вносити всіх представників російського мистецтва в "чорний список".

Про це литовський міністр сказав в інтерв’ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

На думку міністра, відмова від російського мистецтва свідчить про низький рівень суспільної свідомості.

Водночас він погодився, що у творах деяких російських класиків простежуються ідеї шовінізму.

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Однак, на думку Бірутіса, "свідоме суспільство має саме знаходити відповіді на такі запитання".

"Наприклад, у творах Достоєвського або Толстого часто присутні ідеї імперіалізму і російського шовінізму. Але я не можу все це об'єднати в одну купу з "Лускунчиком" Чайковського. Я слухаю Чайковського і від цього не стаю менш відданим підтримці Литви чи України", – сказав він.

Раніше Шарунас Бірутіс заявляв, що немає підстав категорично відмовлятися від російської культури.

Його попередник на посаді Симонас Кайріс назвав ці заяви грою з вогнем.