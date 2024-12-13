Новый министр культуры Литвы: Слушаю Чайковского и не становлюсь от этого пророссийским

Новый министр культуры Литвы Шарунас Бирутис снова встал на защиту "русской культуры", заявив, что не стоит вносить всех представителей российского искусства в "черный список".

Об этом литовский министр сказал в интервью LRT, сообщает "Европейская правда".

По мнению министра, отказ от российского искусства свидетельствует о низком уровне общественного сознания.

В то же время он согласился, что в произведениях некоторых российских классиков прослеживаются идеи шовинизма.

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Однако, по мнению Бирутиса, "сознательное общество должно само находить ответы на такие вопросы".

"Например, в произведениях Достоевского или Толстого часто присутствуют идеи империализма и русского шовинизма. Но я не могу все это объединить в одну кучу с "Щелкунчиком" Чайковского. Я слушаю Чайковского и от этого не становлюсь менее преданным поддержке Литвы или Украины", – сказал он.

Ранее Шарунас Бирутис заявлял что нет оснований категорически отказываться от российской культуры.

Его предшественник на посту Симонас Кайрис назвал эти заявления игрой з огнем.