Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси получила травму во время поездки в Люксембург и была госпитализирована в больницу для обследования.

Об этом говорится в заявлении ее представителя, опубликованном в пятницу, пишет "Европейская правда".

84-летняя Пелоси была первой женщиной на посту спикера Палаты представителей и долгое время возглавляла фракцию Демократической партии в Палате.

"Во время поездки с двухпартийной делегацией Конгресса в Люксембург, чтобы отметить 80-ю годовщину битвы за Арденны, почетный спикер Нэнси Пелоси получила травму во время официального мероприятия и была госпитализирована в больницу для обследования", – заявил пресс-секретарь Пелоси Йен Крейгер.

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Он добавил, что сейчас она "получает отличное лечение от врачей и медицинских работников" и продолжает работать. Крейгер не уточнил характер травмы у Пелоси.

Пелоси ушла с должности спикера в 2023 году, но продолжила работать в Палате представителей. В ноябре она была переизбрана на следующий двухлетний срок, начинающийся 3 января.

Пелоси была заметной фигурой в Вашингтоне. Также она враждовала с республиканцем Дональдом Трампом в течение первых четырех лет его пребывания в должности.

Она также была одной из тех, кто убеждал Джо Байдена не выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.

Завершением второго срока пребывания Нэнси Пелоси на посту спикера стало принятие бюджета с почти $45 млрд для Украины и союзников.