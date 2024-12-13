84-летняя экс-спикер Палаты представителей США травмировалась в Люксембурге
Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси получила травму во время поездки в Люксембург и была госпитализирована в больницу для обследования.
Об этом говорится в заявлении ее представителя, опубликованном в пятницу, пишет "Европейская правда".
84-летняя Пелоси была первой женщиной на посту спикера Палаты представителей и долгое время возглавляла фракцию Демократической партии в Палате.
"Во время поездки с двухпартийной делегацией Конгресса в Люксембург, чтобы отметить 80-ю годовщину битвы за Арденны, почетный спикер Нэнси Пелоси получила травму во время официального мероприятия и была госпитализирована в больницу для обследования", – заявил пресс-секретарь Пелоси Йен Крейгер.
Он добавил, что сейчас она "получает отличное лечение от врачей и медицинских работников" и продолжает работать. Крейгер не уточнил характер травмы у Пелоси.
Пелоси ушла с должности спикера в 2023 году, но продолжила работать в Палате представителей. В ноябре она была переизбрана на следующий двухлетний срок, начинающийся 3 января.
Пелоси была заметной фигурой в Вашингтоне. Также она враждовала с республиканцем Дональдом Трампом в течение первых четырех лет его пребывания в должности.
Она также была одной из тех, кто убеждал Джо Байдена не выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.
Завершением второго срока пребывания Нэнси Пелоси на посту спикера стало принятие бюджета с почти $45 млрд для Украины и союзников.