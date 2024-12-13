Генсек НАТО застеріг від публічного обговорення деталей угоди про мир в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте застеріг від публічного обговорення деталей можливої мирної угоди між Україною та Росією для завершення війни.

Про це він сказав у коментарі "Голосу Америки", повідомляє "Європейська правда".

Рютте зауважив, що надає перевагу не розкривати деталі того, що могло б стати "сильною угодою" для України, аби не розкривати всі карти перед главою Кремля.

"Навіщо зараз ці розмови по телебаченню. Робімо це трохи за зачиненими дверима, тому що інакше, коли він (Владімір Путін) сяде за стіл переговорів, він вже знатиме, що ми збираємося робити. Тому я трохи вагаюсь відповідати на ваше запитання", – сказав Рютте.

Реклама:

Водночас генсек запевнив, що підтримка України з боку багатьох європейських країн є "непорушною".

Рютте дав коментар після того, як 12 грудня в Брюсселі виступив зі своєю першою великою програмною промовою на посаді.

У цій промові Рютте застеріг від домовленостей про мирну угоду без залучення до процесу російського лідера. Він також висловив сумніви у доречності публічного обговорення деталей гарантій безпеки й миру для України.

"Тут є величезний ризик, і ризик полягає в тому, що ми домовляємося між собою, як може виглядати мирна угода без Владіміра Путіна за столом", – сказав Рютте у відповідь на запитання щодо гарантій миру для України.

Рютте також попередив, що Альянс не готовий до загроз, з якими він зіткнеться з боку Росії в найближчі роки, і закликав до переходу до мислення воєнного часу з набагато більшими витратами на оборону.