Генсек НАТО предостерег от публичного обсуждения деталей соглашения о мире в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предостерег от публичного обсуждения деталей возможного мирного соглашения между Украиной и Россией для завершения войны.

Об этом он сказал в комментарии "Голосу Америки", сообщает "Европейская правда".

Рютте отметил, что предпочитает не раскрывать детали того, что могло бы стать "сильным соглашением" для Украины, чтобы не раскрывать все карты перед главой Кремля.

"Зачем сейчас эти разговоры по телевидению. Давайте сделаем это немного за закрытыми дверями, потому что иначе, когда он (Владимир Путин) сядет за стол переговоров, он уже будет знать, что мы собираемся делать. Поэтому я немного колеблюсь отвечать на ваш вопрос", – сказал Рютте.

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В то же время генсек заверил, что поддержка Украины со стороны многих европейских стран является "незыблемой".

Рютте дал комментарий после того, как 12 декабря в Брюсселе выступил со своей первой большой программной речью на посту.

В этой речи Рютте предостерег от договоренностей о мирном соглашении без привлечения к процессу российского лидера. Он также выразил сомнения в уместности публичного обсуждения деталей гарантий безопасности и мира для Украины.

"Здесь есть огромный риск, и риск заключается в том, что мы договариваемся между собой, как может выглядеть мирное соглашение без Владимира Путина за столом", – сказал Рютте в ответ на вопрос о гарантиях мира для Украины.

Рютте также предупредил, что Альянс не готов к угрозам, с которыми он столкнется со стороны России в ближайшие годы, и призвал к переходу к мышлению военного времени с гораздо большими затратами на оборону.