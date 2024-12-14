Норвегія у 2025 році допоможе навчати українських пілотів і техніків F-16 у Португалії

У 2025 році Норвегія долучиться до підготовки українських пілотів і техніків винищувачів F-16, що проходитиме на території Португалії.

Як пише "Європейська правда", про це оголосила пресслужба уряду Норвегії.

Норвегія з осені 2023 року була залучена до навчання українських пілотів і техніків F-16 у Данії, а з 2025 року робитиме внесок у таку підготовку на території Португалії. Норвегія виділяє фінансову підтримку на навчання та відрядить туди своїх інструкторів, повідомив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

"Боротьба, яку ведуть українці – це екзистенційна боротьа, і вона важлива також для Норвегії та європейської безпеки. Дуже важливо, щоб західна підтримка для України продовжилася, і щоб ми постійно шукали нові можливості підтримати їхню оборонну боротьбу. Пишаюся зусиллями норвезького персоналу для того, щоб надати українським пілотам, технікам і наземній команді обслуговування якнайкращу підготовку", – зазначив міністр.

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Нагадаємо, Норвегія є однією з країн "літакової коаліції", які допомагають Україні розвивати спроможності повітряних сил.

Союзники ще не визначилися, яка країна стане базою для навчання наступною після Португалії.

На початку грудня президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна отримала вже другу партію винищувачів F-16 від Данії.

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